演唱會加開兩場 Ian心情靚 巡視個人展覽

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）將於7月20日至22日在亞博舉行首個個唱，3場約42,000張門票日前於網上公開發售，瞬間被搶購一空，官方昨日即宣布加開23及24日兩場。Ian亦親身回應答謝歌迷：「好開心，多謝大家支持，現在會加開兩場，期待到時同大家經歷一場最真實，以眼淚做主題嘅演唱會。」

Edan「正印」晒蜜照

而MIRROR另一成員呂爵安（Edan）日前則於社交網回顧過去的巡唱，感謝每位入場支持的觀眾，以及台前幕後，他發文：「這段時間辛苦你們了！這次世巡的經驗真的十分寶貴，無論在精神上體力上心態上還是表演上，都令我有了很多新的得着。」向來自認是Edan「正印」的DJ阮小儀亦趁機於社交網晒出跟Edan的合照，相當風騷。