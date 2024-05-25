黎諾懿大膽「逼供」 陳自瑤被誤解黑面：我唔介意！

陳自瑤於台慶「黑面」事件當年直上熱搜，多年來不只一次澄清的她，坦言遭全世界錯誤解讀，但黎諾懿居然於節目中重提此事，認真大膽，不過她都畀面大方回應。

藝人陳自瑤多年前於老公王浩信封帝一刻時「黑面」成為話題多年，日前於無綫節目《香港婚後事》中，拍檔主持黎諾懿竟然重提此時，被指膽生毛。節目中他們與同是主持的賴慰玲、羅天宇齊齊決戰四方城，食胡的人可向其中一位提問，率先食胡的諾懿戰戰兢兢問陳自瑤：「其實呢啲人話你台慶黑面，仲成日提住，你會唔會好唔開心？同埋其實係咪真係黑面呢？」跟着陳自瑤笑住大方謂：「其實我唔介意嘅，同埋啲人成日可能記住我黑面個樣，咁我咪畀人記住我笑住個樣囉！得唔得呀？」諾懿即謂：「我實得㗎！」陳自瑤續說：「其實咁多年，我又唔係啱啱入行，好多嘢都習慣，凡事咩都好，最緊要心態好。」

羅天宇畀人啄住 早前羅天宇傳與陳懿德拍拖，他們大談如果另一半都是圈中人是否好時，都朝着天宇問，賴慰玲望着天宇問：「你呢？你鍾唔鍾意同另一半同公司㗎？」此時眾人「衰笑」，天宇謂：「我覺得呀……職位唔一樣、工作唔一樣都可以多啲話題傾吓嘅！」諾懿追問：「如果大家都係藝人呢？」天宇謂：「如果大家都係藝人，都有好有唔好囉！咁都會多咗共同話題，佢會明白你多啲。」

而向來可愛、玩得的陳懿德為節目《福祿壽訓練學院》扮過不少人和物，包括《鬼滅之刃》的「禰豆子碌竹」、「人肉金像獎」等。最近她塗黑面扮黑板亦相當受歡迎，她更自嘲是最黑口黑面的藝人，不過扮嘢搞笑背後，長期塗黑面卻令到下巴、耳仔生瘡，有苦自己知。