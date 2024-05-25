中娛星動：缺席晚宴 青瓜醫肚 章子怡養精蓄銳 揀戰衣掀首映惡鬥

內地影后章子怡身在法國康城，本身是當地某大型慈善晚宴常客的她竟罕有缺席，明顯想以首輪亮相的氣勢，現身其主演電影的首映禮，跟該片另一女星楊冪「鍊過」！大戰前夕，子怡當然不容有失，落力挑選戰衣兼以青瓜醫肚，誓以最美一面示人！

章子怡日前抵達康城，即展開一連串工作，為香港時間今日凌晨舉行的電影《醬園弄》大型首映禮作準備。多年來，章子怡到康城後都必定會現身當地某慈善晚宴，但今年竟沒有出席，令不少網民猜測她想養精蓄銳，等到其主演電影的首映禮才公開亮相。她近日亦積極為首映禮揀戰衣，為了以最弗狀態示人，更不惜只以青瓜醫肚，更「催眠」自己說：「我不餓，我不餓。」相當搞笑！

雖然前夫汪峰日前高調晒新戀情，但也無損子怡的心情，她在康城展現活潑好動一面，先披上純白浴袍並盤起頭髮扮回她於電影《臥虎藏龍》之經典角色玉嬌龍，等試衫期間又不忘與女兒醒醒傾視像電話，收線前還向女兒嘟嘴獻吻，十分溫馨。

李現Nice爆揮手 將一同出席首映禮的章子怡及楊冪甫到埗即被拿作比較，子怡被外國粉絲團團圍住，另一女星佟麗婭日前到達康城時，也有外國粉絲撐場。相反，楊冪則不見有外國粉絲接機，可以暢順上車，有網民搞笑指：「可以好好享受自由的空氣。」

另外，有份出演《醬》片的李現亦已抵達康城，到法國都依然高人氣的他，即使飛機延誤，仍獲大批粉絲及傳媒接機，更有粉絲爆料指，雖然班機遲到了幾個小時，但李現落機後多次貼心點頭及揮手，與現場粉絲表示：「你們辛苦！你們辛苦！」令粉絲更期待於紅地氈見到男神展示有型一面。