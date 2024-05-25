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伍淑怡Big爆開窿水着
伍淑怡的強勁事業線，非常搶Fo！
藝人伍淑怡早前趁假期到泰國休息充電，當然不會放過到泳池暢泳一番，她穿上黑白色水着，泳衣胸口開了個大窿，谷出深長事業線，視覺效果震撼，惹來不少艷羨目光。
此行她主要是到廟宇還神，為成功開創培育鑽石生意答謝神恩，並在當地做了一件善舉，就是出錢在廟宇購買棺材，以供有需要的先人使用。
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