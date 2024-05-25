被林峯逼睇羅子溢咀女 楊茜堯「眼火爆」罰老公跪玻璃

林峯、佘詩曼與楊茜堯日前在直播中敍舊，林峯認真大整蠱播放羅子溢劇中與女伴的激咀戲，茜堯笑言要老公「跪玻璃」，又指若與阿佘再合作，希望大玩「SheShe情」。

林峯與佘詩曼日前為劇集《家族榮耀之繼承者》開直播宣傳，在第一輯飾演大反派的楊茜堯加入傾偈，言談甚歡。茜堯老公羅子溢在劇中女朋友多多，更有不少激吻大尺度場面，茜堯指平時會選擇拒看或直接跳過，林峯即在現場播放子溢與女伴激吻片段，茜堯即大喊說：「我把家裏所有的碗打破，他不是跪搓衣板，是直接跪玻璃！」

想同阿佘玩「SheShe」 阿佘與茜堯對上一次合作是2009年的《宮心計》，觀眾非常期待她們再合作，直播中阿佘替粉絲向茜堯提問若再合作，會想演甚麼角色，茜堯毫不猶豫回答：「我本來想說演情侶的，但是我怕出不了街（播不了），你做我女朋友好不好？」林峯笑說：「跟我搶是吧？」不過隨後她指還想跟阿佘演時裝版俠女，拍檔幹大事。另外，阿佘、林峯與子溢接受訪問，阿佘向子溢大笠高帽指沒有他不會有第二輯，子溢最初不懂反應，之後腦筋急轉彎借花敬佛：「唔關我事，歸功我老婆（楊茜堯）啫。」

此外，在劇中有吸睛演出，不時晒蛇腰、身材弗爆的陳靜指多得劇組提供的健康餐及每日運動，加上盡量戒油鹽糖，才能保持狀態。而前無綫藝人劉芷希近年返回馬來西亞繼承父親生意，偶爾參與拍攝，但指對演藝事業發展一度感迷失，情緒出問題增磅不少，與弗爆的陳靜演對手戲甚有壓力，故拍攝時除了要練習表情，還要努力減肥。