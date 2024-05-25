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蔡卓妍 完美復刻童年Look
藝人蔡卓妍（阿Sa）最近忙於拍攝內地綜藝節目《青春環遊記》，而網上流傳最新路透照，見她紮起雙馬尾，身穿黃色吊帶褲，背着粉紅色書包，復刻了童年時的可愛造型，網民大讚她完全沒變樣，還原度滿分。
另外，阿Sa在節目中還談及四大天王是自己的偶像，她表示：「四大天王我都喜歡，但我最喜歡是郭富城。」
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