獨家訪問：水上大亂鬥 王嘉慧瞓身「凸」圍 黃婧靈趷籮讓賽

無綫藝人林盛斌、周志康和金剛率領靚女林洧鈺、梁超怡、陳婉衡、黃婧靈（波波）、王嘉慧和余思霆等到澳門拍攝節目。向來身材好的思霆與王嘉慧身穿三點式上陣，谷胸晒腿，而波波就以一件頭泳衣示人，相當嘥料。

一眾藝人進行了一連多日的拍攝，雖期間遭遇大雨，但亦算順利。思霆與王嘉慧身穿比堅尼谷胸上場，王嘉慧的紅色水着更是搶鏡。思霆受訪時謂：「我上年都有拍下水禮，今年係第2年，自己本身好鍾意玩遊戲，都有少少叻，所以玩得好投入好開心。同埋我同金剛一隊，同佢好friend，玩起上嚟大家都好癲，波波又好得意，好似小妹妹咁，所以我哋就好似一班朋友自己去玩咁，好搞笑。」

至於收起性感、以一件頭密實泳衣上陣的波波則笑言：「夏天流流長，我留前鬥後慢慢嚟，仲有咁多個月。（咁密實驚畀人話成日晒嘢？）點會驚畀人話呢！做得呢行預咗畀人討論，所以都冇乜嘢。」談及她的下圍亦甚有睇頭時，波波表示：「個Pat Pat我專登練嘅，都練咗年幾，Keep住做瑜伽同Gym，都有戒口嘅，但唔係好清。」

陳婉衡獲驚喜慶生 而首次玩水上遊戲的王嘉慧坦言出發前已好緊張：「因為林盛斌、金剛出名搞笑，好期待，亦有擔心玩水濕身會素顏示人，同埋話要玩刺激機動遊戲，自己比較細膽，都驚驚哋。」

今次適逢陳婉衡生日，大家都有為她送上驚喜，周志康大爆：「我哋全部扮NG，要拍多一次，工作人員就喺後面攞個生日蛋糕出嚟，跟住夜晚我哋都有一齊食飯。」