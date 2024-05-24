Kelly紅地氈遭驅趕 扯火指罵保安

Kelly疑因「犯規」於紅地氈上逗留得太久，多次被保安要求離開，期間她發火指罵其中一名女保安。事後有傳媒找來讀唇師拆解Kelly的說話內容，專家指她疑是不滿保安多番要求她向前行，就激動地向保安說：「唔好咁樣同我講嘢，你唔係我阿媽，我同你講咗唔好咁樣同我講嘢！」翌日Kelly再度現身另一電影《基度山恩仇記》（The Count Of Monte-Cristo）的首映禮，不過她今次沒有被保安驅趕。除了Kelly之外，瑞典超模Elsa Hosk、巴西超模Izabel Goulart及內地模特兒賀聰等都有現身該首映禮，繼續鬥靚！另一方面，台灣女星吳可熙主演的美國片《藍色太陽宮》（Blue Sun Palace）獲「康城影評人周」評審團獎。