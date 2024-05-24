星野源搭上人妻主播？新垣結衣開齋攞獎 被爆婚變贈㷫

現年35歲的日本國民老婆新垣結衣出道23年，前日憑電影《（非）正常欲望》開齋，勇奪最佳女配角，成為她從影以來的首個電影獎項。她開心亮相領獎，同日卻遭網紅「贈興」，大爆她疑與歌手老公星野源婚變。兩夫妻忍無可忍，首度發聲明否認。

日本爆料網紅「瀧澤GARESO」前晚以不點名形式發文，指某位跟超知名女演員閃婚的男歌手，遭傳媒揭發與合作節目的NHK電視台已婚女主播搞不倫，醜聞本來於今年元旦曝光，最終卻遭男方所屬事務所以10億日圓（約5,000萬港元）阻止。該網紅還指男歌手與女演員的婚姻已名存實亡，雙方因事業而不離婚，至於女主播則遭丈夫趕出家，要在網吧暫住。

貼文曝光後引起網民嘩然，紛紛猜測男歌手身份。無獨有偶，曾與星野源合作的NHK女主播林田理沙早前被揭離婚，令星野源成為最大嫌疑犯，網民群起鬧爆，結衣的名字亦登上熱搜。

打破沉默親自拆彈 結衣與星野源因合演劇集《逃跑雖可恥但有用》於2021年結婚後，曾多次傳婚變。向來保持沉默的他們，今次卻罕有回應傳聞。星野源所屬事務所Amuse，昨日凌晨發聲明否認，更表示會對不實傳聞提告。結衣的官方帳號亦相隔一年半更新，寫道：「冇風卻起浪，傳聞沒有一件是事實，請大家不要擔心。」網民亦發現她早前為雜誌拍攝短片時，仍有戴上婚戒。

此外，4年前背老婆渡邊杏出軌的男星東出昌大，憑電影《Winny》谷底反彈，於前日舉行的《第33屆日本電影影評人大獎》頒獎禮獲封影帝，更與結衣並排合照。