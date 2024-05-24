暢所欲玄：如何面對病患 廉貞星

久病床前無孝子，孩子不孝，還是父母的病患令人吃不消？一般人的生活困難，當然是吃不消。老人家雖然容易得病，成年人工作時間長，休息不佳，也是容易得病，小孩更是令家長擔心的問題。病：每個人最不想要的東西。

災病五黃廉貞星，在玄空飛星中，於八卦中，沒有卦象可配。但可寄居於坤艮兩卦，男性寄居坤卦，而女性則寄居於艮卦。這不代表女性多了一個八白艮土之吉。五黃廉貞雖然屬土，但其性質帶火燥之氣。香港人比較夜睡，而且又是南方熱帶，當睡房流年飛五黃，很容易病。

在巒頸上，山見石而尖，更無樹木草叢，則視之為廉貞山。太祖來龍為廉貞山，大富大貴。大帽山為香港少祖來龍，並非廉貞作祖。香港雖然山多，但很少見到真正廉貞山。一般爆破的山，見到石與黃泥沙，草叢樹木不見，視之為廉貞山，見到此山，比較容易得病。

北斗七星第五顆：玉衡。五鬼廉貞可用貪狼生氣來化解。在山上植樹種草，綠草如茵，就是貪狼生氣。公家之地，不可種植，最好就是離開，可是香港樓房問題，不能搬，只好落簾了。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅