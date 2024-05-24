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王心恬帶愛犬住五星級酒店
由藝人黃紫恩和林映暉主持的旅遊節目《台灣萌萌的》，請來台灣名模王心恬與愛犬皮皮做嘉賓，期間王心恬首次帶愛犬入住五星級酒店兼舉行4歲生日會，表現興奮。節目中，三人一狗還會穿上和服化身「日本娃娃」留影，爭妍鬥賣萌。而到訪農場時，林映暉被小羊從後「偷襲」，嚇到着短裙的她大叫，深怕走光。
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