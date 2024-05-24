張蘭稱孫仔被趕出校 大S汪小菲罕有同聲澄清

台星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲離婚兩年，但一直糾纏不清，而其經常在內地社交平台開直播的前奶奶張蘭，日前再辣火頭，稱孫仔因長期矌課而被趕出校，也沒有人管、不做功課。此番言論觸動大S神經，她昨日在社交網向張蘭「開火」作出3點澄清，並要求對方停止造謠及道歉，揚言採取法律行動。

大S強調孩子在校適應良好，不存在被退學的說法，希望張蘭停止造謠並道歉，並已向北京互聯網法院申請行為禁止令，禁止張蘭繼續對她和孩子實施違法行為。她希望法院、婦聯、網信辦等單位履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為。

出庭前暈倒送院 汪小菲昨日亦開直播澄清兒子不是被勸退學，而是轉校，轉到另一間更合適的學校，又指兒子已試讀，非常喜歡這學校，希望他能在新學校健康成長，成為一個快樂的小孩。不過，他承認有段時間他們有點疏於照顧，兒子也會看平板電腦，但強調孩子非常聰明，作為父母會盡可能幫助，相信天下父母都是為孩子好，望旁人不要評價，以免傷害到他的兒子。至於女兒因特別喜歡學習，所以留在原校，每天做功課做到晚上9時半。

此外，5月20日原本是大S與汪小菲離婚糾紛第17次開庭，但女方出庭前暈倒入院，「避開」與前夫對簿公堂，有指她翌日已出院。網民反應兩極，有人擔心她健康，亦有人覺得她博同情。