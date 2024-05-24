做節目「偷偷」撐老公 黃翠如蕭正楠晒恩愛 方力申眼冤

藝人蕭正楠與黃翠如結婚6年，人前人後也非常恩愛，除了不時在社交平台放閃，拍節目期間亦忍不住要眉來眼去，閃得連蜜運中的好友方力申也大呻眼冤：「真係頂佢哋唔順！」

藝人方力申（小方）與黃翠如昨日錄影無綫綜藝節目《拍檔廚房》，請來滕麗名及蕭正楠擔任嘉賓大騷廚藝。蕭正楠透露節目中會煮太太喜愛的鹹酸菜炒菜甫，指早前天氣惡劣，家中只有鹹酸菜和菜甫：「所以煲咗粥，用鹹酸菜同菜甫送粥，點知佢一見到就問點解咁豐盛。」翠如即解釋自己是潮州妹，故十分喜愛吃鹹酸菜，又表示今次是首次見老公劏蟹，指老公經常會給她煮碟頭飯，大讚老公調味工夫一流，又建議他結婚周年時可煮蟹慶祝。蕭正楠即笑指平日只會吃蟹柳，稱煮食全為生存。

被爆要避嫌 至於小方大讚滕麗名相當認真，對她的廚藝有信心，但笑言不能選她，因為要讓給拍檔黃翠如先選：「佢話要避嫌，唔可以揀佢老公喎，其實睇住佢兩個真係好眼冤！」他大爆拍攝期間翠如不時望向老公，又偷笑又偷拍，暗地支持他：「唔係親眼見到都唔知佢兩個真係咁恩愛，真係頂佢哋唔順！（學番兩招冧女友？）唔使！我喺你哋面前梗係扮Man啦，哈哈！」問到早前被爆緋聞有否激怒女友？他笑說：「冇！證明我哋感情好，知道我冇蠱惑。（係咪一早預備禮物賠罪？）冇！我唔係用禮物去氹女朋友，係用愛心、真心！」