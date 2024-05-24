真係咁FRIEND？：直認有公主病 劉佩玥陳曉華 鬧交培養閨蜜情

無綫小花劉佩玥與陳曉華因劇結緣，更成為好閨蜜。日前她們為繽FUN星網節目《真係咁Friend？》擔任嘉賓，最終齊齊爆喊收場！

藝人劉佩玥（Moon）與陳曉華（Hera）因拍攝劇集《美麗戰場》的鬧交戲而變得熟稔，但原來她們早於拍劇前已有接觸，談及對彼此的初印象時，Moon表示：「靚囉，我覺得佢眼大大、好高又好瘦，第一眼就覺得，嘩！冠軍真係冠軍。同埋開始嗰陣，會諗咁靚會唔會有公主病？」Hera聞言回應：「有呀！」場面搞笑。隨後Hera表示讀大學時已有睇Moon的劇集，並指身邊的朋友買了她撰寫的書本：「對你嘅第一印象就係嗰本書，我記得你書入面個笑容好靚，好有感染力。」

飄孕味心靈受創 在遊戲環節中，Hera被問到令其她難受的毒舌留言是甚麼，她認真回答：「呢件事係最近發生，令我最深刻係畀人話我似孕婦！我難受咗大約半個鐘。最初見到留言嗰陣就覺得『死啦！點解會咁？點解做藝人做到一啲都唔管理吓自己嘅形象，咁肥都有。』」

到了節目尾聲，Moon和Hera對着鏡頭向對方說出深情話，她們邊聽邊落淚，Hera更一度哭成淚人。問到若出席對方喪禮，要上前講一分鐘說話，會說甚麼？Hera說：「我哋因為拍《美麗戰場》一場鬧交戲而認識，好多謝Moon一直嘅照顧。」Moon就表示感謝Hera做她的太陽花：「有日我哋去行書店，見到有朵太陽花好似佢，所以我哋各自搵咗朵花嚟做對方嘅暱稱，多謝Hera帶畀我歡樂。」今次訪問後，她們都表示沒有想到對方在彼此心目中如此重要，友情亦再升級。