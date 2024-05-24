娛樂

張鈞甯遊米蘭 酒鬼現形

張鈞甯出埠旅行相當隨性，向網民展現真性情。 張鈞甯出埠旅行相當隨性，向網民展現真性情。
張鈞甯出埠旅行相當隨性，向網民展現真性情。
台灣女星張鈞甯日前在社交網分享在米蘭旅行的片段，只見她一起床便開始享受當地的美酒佳餚，雖然她強調自己不是「酒鬼」，但沿路就不斷品嘗各式酒精飲品，還讚不絕口。短片中見她打扮休閒，隨意紮起頭髮，素顏上陣搭配黑色粗框眼鏡，無瑕肌膚惹來網民艷羨。
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