5月24日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月24日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
張鈞甯遊米蘭 酒鬼現形
張鈞甯出埠旅行相當隨性，向網民展現真性情。
台灣女星張鈞甯日前在社交網分享在米蘭旅行的片段，只見她一起床便開始享受當地的美酒佳餚，雖然她強調自己不是「酒鬼」，但沿路就不斷品嘗各式酒精飲品，還讚不絕口。短片中見她打扮休閒，隨意紮起頭髮，素顏上陣搭配黑色粗框眼鏡，無瑕肌膚惹來網民艷羨。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240524-0524_00282_043/張鈞甯遊米蘭--酒鬼現形
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc