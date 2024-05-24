中娛星動：龔俊錯舉中指 楊冪「化妖」迎惡鬥 劉亦菲孖強兵狙擊

楊冪新劇昨日首播，面對「神仙姐姐」劉亦菲及《慶餘年2》張若昀兩大勁敵夾擊，前晚她在發布會上出力宣傳，還大爆龔俊瘀事，令對方玩遊戲時錯舉中指，相當尷尬。

內地女星楊冪與龔俊合演的新劇《狐妖小紅娘月紅篇》昨日首播，由於此劇與張若昀及李沁主演的《慶餘年2》對撼，被指將淪為炮灰，故楊冪不斷落力宣傳，望扭轉劣勢。不過，另一女神劉亦菲主演的劇集《玫瑰的故事》亦預計於6月播出，屆時兩大超人氣女星正面對決，勢必話題十足。面對眾多勁敵，楊冪前晚在劇集發布會上全力出擊，以一身鮮紅Tube Dress打扮艷壓全場，成為焦點。現場擺放了其角色「涂山紅紅」的紙板公仔，粉絲們還送上多個花藍，祝偶像新劇開播大吉。

一眾演員在活動上大玩遊戲，期間龔俊一手向後捉住楊冪手臂，嚇了她一跳，之後龔俊知道自己捉錯人，神情尷尬並連聲道歉，令楊冪哭笑不得。之後龔俊玩遊戲時更不小心錯舉中指，幸及時收回，當時表情緊張的他獲網民大讚可愛。

成醉後哭訴對象 談及拍攝點滴時，楊冪大爆龔俊為了一場感情戲而喝酒，望投入情緒，殊不知喝多了，拍完停機後仍不停向楊冪哭訴：「冪姐，我真的很難受！」楊冪不停扮龔俊重複說：「我真的很難受。」全場爆笑。

另一邊廂，由劉亦菲主演的《玫》劇陣容相當豪華，包括佟大為、林更新和霍建華等，令該劇未播先轟動。此劇是公認的都市情感劇傑作，劉亦菲飾演現代都市女性，與每位男主角都有精彩的情感故事，而她於劇中會經歷戀愛、生女、離婚、再戀愛等不同人生階段，相當考驗演技。