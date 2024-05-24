獨家訪問：JW反擊網民「拜金論」 陳瀅感同身受：佢好堅強

歌手王灝兒（JW）日前宣布與破產男友葉韋彤（Tarzan）分手，被網民狠批「只能共富貴」，她於社交平台轉發一段影片，暗指外界對她「一知半解」﹗身為其好友的陳瀅則指未有多過問，但大讚JW是堅強女漢子。

JW日前正式宣布與Tarzan分手斬斷6年情，曾揚言「講心唔講金」的她因此被網民瘋狂揶揄，寸爆指「有人只能共富貴，不能共患難」﹗近日忙於演出音樂劇的JW，宣布情變後封嘴不作任何回應，但前晚卻於社交平台分享一段美國真人騷家族Kardashian成員Kendall Jenner的受訪片段，疑藉此作出反擊。

指外界「一知半解」 片中Kendall指很多人對她都是一知半解，外界作出評論令她感沮喪及不公平，又表示她知道自己人品，親人、朋友、就連寵物都知她為人如何。轉發片段的JW明顯有感而發，似暗示自己「被抹黑」，有冤無路訴。

身為其圈中好姊妹的陳瀅，昨日受訪時表示近日各有各忙，與JW少聯絡，就連「四人幫」的朱敏瀚生日，亦未能約到飯局：「JW嘅音樂劇我都仲未抽到時間捧場。我個人意見嚟講，分手未必係傷心事，可能咁樣大家開心啲呢！佢嘅感情事我冇特別去問，雖然好Friend，但都尊重彼此嘅私隱。」

對於JW被指拜金及反擊網民，陳瀅坦言：「我之前拍拖（與何猷亨）然後分手，都畀人講過類似嘅話。女仔做呢行，無論同邊類男仔拍拖，咩膚色、咩背景都好，係比較蝕底，一定畀人話，係好唔公平，不過我覺得佢（JW）係好堅強嘅人，年齡上佢細過我，但似我姐姐多啲，好多嘢會教番我點做。」