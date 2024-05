「愛妻號」馮德倫早前在台灣大搞結婚8周年派對兼為太太舒淇慶祝生日,其後便分頭努力工作,成立了一間影像工作室的他,有意將電影與元宇宙相結合,近日便在美國佛羅里達州參與相關活動。他在社交網上載在沙灘曬太陽的照片,寫道:「First time in Florida, relaxing after busy rounds of Web3 meetings。」表示首度來到佛羅里達州,完成連串會議後放鬆身心,相中的他戴着黑超面露笑容,連腳板都影埋,看來心情相當靚!