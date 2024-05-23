娛樂

Kendall除泳衣「倒米」

美國真人騷家族Kardashian成員Kendall Jenner最近為泳衣品牌拍廣告，並於社交網站分享。她在泳池旁穿上綠色比堅尼，大晒傲人身材，她更脫去比堅尼上衣，只用手遮掩胸部。網友不禁留言笑指：「點解你宣傳比堅尼但又除咗件比堅尼上衣呢？」
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