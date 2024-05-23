不忿被指「老翻」 告閔熙珍造謠 ILLIT連環發功 向NewJeans宣戰

韓國當紅女團NewJeans與被指是「翻版NewJeans」的新人女團ILLIT之間的矛盾愈鬧愈深，ILLIT所屬的事務所不滿被指抄襲，宣布向「NewJeans之母」閔熙珍提告，正式「宣戰」！

前年7月出道的NewJeans以復古風和清純魅力成功在眾多女團中跑出，正當大眾期待她們攜新碟回歸樂壇，所屬的ADOR事務所老闆閔熙珍早前卻被爆有意帶組合脫離母公司HYBE，她其後開記者會表達對HYBE的不滿，並明言HYBE另一子公司BELIFT LAB今年3月推出的新人女團ILLIT是倒模NewJeans。ILLIT的官方社交網帳號近日被發現關注經常上載NewJeans負面新聞及傳聞的「黑粉」帳號，引起NewJeans的粉絲不滿。

指成員飽受人身攻擊 一直沒有就抄襲一事回應的BELIFT LAB，昨日發聲明表示已提交訴狀，控告閔熙珍散布謠言以妨礙業務及損害他們的名譽，聲明指：「閔代表方面指ILLIT抄襲該公司的藝人，這絕對不是事實，我們已經向司法機關提交證據資料，會通過合法的程序釐清真相。」事務所又指今次事件與成員完全無關，但她們卻受到人身攻擊和誹謗，呼籲大家停止攻擊旗下藝人。

此外，NewJeans前晚參加在首爾景福宮興禮門舉行的《2024 KOREA ON STAGE》，是事務所爆內訌之後首次演出，其中成員Hyein因為腳部受傷而缺席，當晚參加活動的4名成員以短版改良韓服大騷長腿，同場還有性感女歌手孝琳及男團ATBO等。至於ILLIT則於同晚為首爾高麗大學的音樂祭擔任表演嘉賓。