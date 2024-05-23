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楊祐寧危坐池邊疑露雀
台灣型男楊祐寧於泰國拍攝內地真人騷《花兒與少年．好友記》，其中一集他身穿短褲現身水池邊，在移動過程中，疑因短褲過短，褲襠縫隙意外走光，令「小祐寧」出來見客，震驚網友！事件掀起熱烈討論，楊祐寧經理人即澄清表示：「大家冷靜，他很安全！」認為影片沒有出現「不該看到」的東西。
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