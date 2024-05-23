VIVA跟軒仔開騷 硬撼Lolly Talk

英皇相隔23年打造的新女團VIVA，包括4位成員姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（VALC），平均年齡僅22歲。日前VIVA的官方社交平台釋出首張團體照，預告於本月27日發布出道曲。而VIVA尚未正式出道就已獲邀出席兩個大型音樂節，分別是6月21日的「中環海濱One Love Asia音樂節」和同月29日於澳門舉行的水上音樂節。據知，該水上活動陣容強大，包括張敬軒、Dear Jane和Lolly Talk等，VIVA將與Lolly Talk首度碰頭，切磋較量。

密鑼緊鼓進行排練

對於出道前已手握多個廣告，VIVA感覺奇妙：「希望工作多啲嚟，我哋唔怕辛苦，哈哈！」又笑言現在有種DSE放榜的心情，既興奮又緊張。雖然VIVA每位成員都參加過選秀節目，有舞台經驗，但對於現場演繹首支派台歌曲，難免感到緊張，她們透露現在每日都在排練，希望能以最佳狀態示人。