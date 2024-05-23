馮盈盈碩士畢業 「改邪歸正」谷港姐

藝人馮盈盈在無綫劇《逆天奇案2》由「國民妖精」變身「國民人妻」，成功改邪歸正的她重回高貴大方的人設，除了擔任綜藝主持外，亦為新一屆港姐出力。

視后林夏薇（薇薇）前晚聯同蔣祖曼、劉佩玥、馮盈盈等出席《逆天奇案2》慶功宴，而劇集男主角陳展鵬因工作未能出席。

盈盈在劇中由「任性第三者」轉做「絕世好女友」，對於外界讚其角色討好，她指是編劇及幕後的功勞，望開拍第三輯，並說：「會先主力綜藝節目嘅主持工作，又要幫新一屆港姐競選宣傳，啱啱完成食品管理碩士課程，下個月畢業禮，如果繼續進修就要視乎幕前工作。（攻讀博士學位？）要有教授肯收先得。」談及損壞歌手黃家駒墓碑而被捕的人士曾跟她合照，她瞪大眼說：「冇印象！」又指與粉絲合照時，如遇可疑或危險性人物會提高警覺。

林夏薇忍痛撐飯局 同場的劉佩玥早前在晚宴獻唱天后容祖兒歌曲《逃避你》獲讚，她說：「千祈唔好講我媲美佢，我係佢超級Fans，我連佢一成唱功都冇，只係鍾意唱歌。」她表示無意參加唱歌比賽，但期望有機會唱劇集主題曲。

至於薇薇席間神情有異，原來她新養的3個月大貴婦狗突然離世，她忍不住當場痛哭說：「發生得好突然，醫生話佢有啲隱性疾病。我喺母親節帶佢返嚟，好似代表我愛你，但520就火化，帶咗佢返屋企葬喺樹下。」她坦言本想缺席飯局，但自覺應現身支持，惟有頂硬上。