娛圈單打：老婆大炒車 老公唔敢聲

可愛教主楊丞琳頭頭碰着黑！她最近參加大陸綜藝節目《歌手2024》，結果大炒車，又走音又忘記歌詞，遭到極速淘汰。可愛教主向來唔係Sell唱功了得，表現不如同場的唱家班已可預期，但伊人不止被淘汰，還遭網民恥笑和人身攻擊。明明以前係網民最愛，如今卻可愛不再，點解呀？

講開又講，今次大炒車，最經典係可愛教主擘大口、身子向後拗、全情投入唱歌的現場圖片，被網民惡搞為「鞋子開口圖」廣為流傳，簡直係人生污點！

即係咁，網民大都有羊群心態，人云亦云，惡搞若有點擊率，自然人人爭相倣效。但今次唔止台灣網民恥笑佢，奇就奇在連大陸網民都唔多Buy。

隨着大陸掘金機會更勝台灣，加上嫁咗畀大陸歌手李榮浩，可愛教主近年瞓身親大陸，因而惹起台灣網民不滿。源頭係前年佢登上大陸綜藝節目親認「我是廣東人」，接着又發表「在台灣食海鮮奢侈」論，辣㷫整個寶島！台灣網民大都鬧她忘恩負義，唔認係台灣人之餘，仲唱衰自己家鄉，令人以為台灣窮到食唔起海鮮。

唉，欲加之罪，何患無詞。兩岸矛盾都唔係一朝一夕的事，本來有大陸網民呵番，繼續搵錢冇有怕，點知楊丞琳開口夾着脷，去年底在河南鄭州開演唱會，笑謂「河南人愛騙人」，自以為風趣，點知就此得罪整個神州大地！崩口人忌崩口碗，雖然河南被指係電騙之鄉，但真話唔好講出口吖嘛。

兩地網民忽然齊心，將輿論槍口對準可愛教主，真係慘情！楊丞琳固然唔敢出聲，就連老公李榮浩都不發一言，側側膊唔多覺，都好明哲保身啫。