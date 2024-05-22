前尊尼藝人 聲勢今非昔比 SixTONES鼻哥拉貨車 偶像任糟質

日本尊尼事務所自去年解散後，旗下男團亮相節目的待遇亦不及從前。當紅組合SixTONES、Travis Japan等日前演出節目時，便要放下形象玩過激遊戲，令歌迷相當心痛。

日本偶像王國尊尼事務所，曾經叱咤藝能界，但去年因爆出已故創辦人Johnny喜多川生前性侵醜聞而解散後，新成立的STARTO ENTERTAINMENT聲勢大不如前，旗下的男偶像失去昔日事務所的光環後，自然要更加賣命。

當中人氣組合SixTONES成員Jessie，日前率領隊友田中樹、高地優吾及同門組合Travis Japan成員中村海人等演出綜藝節目時，便不顧形象「搵命博」。他們與諧星大玩過激遊戲，包括用鼻孔拉動680公斤的貨車，眾人在遊戲過程中玩到面容扭曲，事後還痛到標眼淚，中村更疑擦傷手臂，令粉絲十分心痛，批評電視台罔顧藝人安全。

King & Prince合體無望 此外，去年5月變陣的組合King & Prince，被爆上月秘密成立「King & Prince株式會社」後，落實與STARTO簽約，成為繼TOKIO及嵐後第3隊簽約的組合，同時意味着成員永瀨廉及高橋海人無緣與已離隊的前主將平野紫耀等再「合體」。