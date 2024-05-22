暢所欲玄：妙用空調

進入炎熱及潮濕天氣，經常要開啟空調調節溫度及濕度，這些較大型電器原來和家居磁場息息相關，使用得宜，更有助於家宅運勢。然而，固定式空調難以經常轉換位置，流動式較為靈活，也可避免固定空調造成風水上的問題。

客廳梳化及臥室睡床是長時間坐臥的地方，最好避免梳化對上及床頭對上安裝空調，在風水上，頭頂的空調機造成橫樑壓頂的問題；實際使用方面，冷風直接吹到頭部，也容易引發頭痛等健康問題。

客廳和睡房安裝空調前最好先規劃清楚，把空調安裝在梳化的另一邊位置，而睡房可以安裝在睡床的左右兩邊，避免冷風直吹頭部，影響健康。

如果無法轉換已安裝好的固定大型空調位置，遇到流年凶星飛臨的方位，例如空調剛好裝置在龍年的病星位置正西方及東南方，只好少一點啟動為佳。

風扇運作時扇葉轉動，冷風機或空調啟動時發出的動力，有助增強流年吉星的力量。不妨把這些流動式裝置放在龍年九紫星飛臨的西南方，九紫星本身代表一切喜慶事宜，加上現已踏進九運，九紫星也是最得令的飛星，大利貴人及財運，若能催旺自然相得益彰。

堪輿學家麥玲玲師傅