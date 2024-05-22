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曾傲棐追逐歌手夢 只求開心
「樂壇天后」容祖兒師弟曾傲棐（Arvin）昨日到電台宣傳出道作，表示受訪前已做足功課。問到現時娛圈市道差，做歌手可有經濟壓力？他自言做歌手只求開心，雖然並非富家子弟，但家人亦沒有反對他入行追夢，Arvin謂：「我都諗緊今個月點畀家用，公司都安排咗啲商演畀我，希望慢慢多啲工作。」
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