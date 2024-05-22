娛樂

曾傲棐追逐歌手夢 只求開心
「樂壇天后」容祖兒師弟曾傲棐（Arvin）昨日到電台宣傳出道作，表示受訪前已做足功課。問到現時娛圈市道差，做歌手可有經濟壓力？他自言做歌手只求開心，雖然並非富家子弟，但家人亦沒有反對他入行追夢，Arvin謂：「我都諗緊今個月點畀家用，公司都安排咗啲商演畀我，希望慢慢多啲工作。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc