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劉溫馨魔鬼視角 「Big」人投降
藝人劉溫馨不時於社交平台大派福利，日前她再次發功，分享性感美照，只見她穿上黃色比堅尼蹲在泳池邊，魔鬼視角下，雙峰幾乎包不住，網民留言表示扯白旗投降：「我舉白旗了！」、「太犯規了吧！」
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