呂慧儀張景淳 騷情侶戒認愛？

藝人呂慧儀、張景淳於無綫劇集《愛．回家之開心速遞》中飾演的「龔水CP」大受歡迎，2人於劇外已被大家認定為真情侶。前日適逢「520」，兩人乘機另類放閃，呂慧儀於社交平台上載了一段短片，身穿時裝的她拿着手機對鏡自拍，之後張景淳就以一個「情人箍」將其「收服」，只見呂慧儀冧到爆，不停甜笑。之後鏡頭一轉，2人就以爆炸頭及一身原始人服裝登場，雙方手上更分別戴有情侶戒指。這個片段一出，不少網民都留言大呼「So Sweet」，還有人表示：「襯到咁，唔一齊都真係對唔住大家。」、「其實是不是已經在一起了？」、「好驚喜嘅520放閃！」