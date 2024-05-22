蔚雨芯性感芭蕾洩「蜜」

擁32D「魔鬼胸」的藝人蔚雨芯出名樣靚身材正，為保持Fit到漏油的零贅肉驕人身段，她不惜日操夜操瞓身做Gym，毅力驚人！不時在社交網分享生活點滴的她，日前上載一輯身穿性感芭蕾舞裙的靚相，擺出多個優美甫士，其中一張樓梯典雅坐姿照，半截「蜜桃」若隱若現，女人味滿瀉。