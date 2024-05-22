樓后再出手 好過住酒店 李彩華泰國插旗 掟600萬Cash置業

藝人李彩華向來善於投資，物業遍布5大洲，她看準時機再出手，在泰國入市，一炮過斥資600萬港元購入一房一廳單位自住，對新居直言「泰」滿意！

向來喜歡買磚頭的李彩華，於5大洲均有物業，方便旅行時不用光顧高級酒店。投資物業長勝致富的她，至今已手持最少「12舊磚頭」，物業遍布香港、澳洲、英國等地，市值逾億元，堪稱圈中樓后之一！疫情前她看準機會再度入市，一炮過斥資600萬港元在泰國買樓花，於市中心Siam附近四面佛一帶購入一房一廳單位，她說：「地段真係好好，好有投資價值，所以入貨。」日前她到泰國旅遊順道收樓，對新居感到相當滿意！

心郁搬大屋 李彩華坦言物業本用作放租，但住過後感到「泰」舒適而打消念頭，她說：「地產經紀表示該區有很多領事館，保守估計可以過萬元出租，不過因為母親和自己都很喜歡泰國並經常旅行，所以決定自住。」

對於再榮升業主，她笑言要更努力工作：「希望可以換大啲嘅單位，一家人住得舒適啲。」她又提醒希望在泰國置業者，要留意是否「永久業權」式買入，她說：「因為永久業權對購買者有較大保障。」