進駐新平台派福利 范冰冰烈燄紅唇 復古俘虜網民

照片中的冰冰梳起長髮，部分劉海散落在額頭，黑色眼線搭配鮮紅色唇膏，讓她的五官更加立體精緻，黑色上衣及背景，則凸顯出她白皙的膚色，整體造型復古且具藝術感。她以英文表示自己加入新平台，並配上星星眼表情符號，請大家多多指教。

粉絲召喚細佬丞丞

貼文曝光短短不到24小時，就吸引4,000多網友朝聖，其中有網友好奇問：「First（第一次）？」即釣出冰冰回應：「Yes！」又有粉絲表示：「姐都下載了，可以帶上丞丞（其弟弟范丞丞）嗎？」她則以思考的表情符號回覆。而冰冰轉發某則貼文時，因對方設定為不公開帳號，因此非好友看不見文章內容，只會看到「無法顯示貼文」，因此有粉絲誤會是冰冰的內容被隱藏，驚訝問道：「姐姐妳發啥了又被404。」