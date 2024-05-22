否認追過陳曉華 方力申驚女友照肺

藝人方力申被爆與女友葉萱拍拖前曾力追港姐冠軍陳曉華，昨日他錄影節目時否認此事，笑言擔心被「照肺」，已主動向女友解畫，強調兩人感情好好。

方力申（小方）與黃翠如主持的無綫節目《拍檔廚房》昨日在將軍澳電視城錄影，陳煒與梁競徽任嘉賓大展廚藝。小方對於被指與女友葉萱拍拖前曾追求陳曉華（Hera），他澄清：「以前單身講乜都冇所謂，但依家唔係，我會畀人照肺㗎！同埋會影響到佢屋企人對我嘅印象。其實呢單新聞已經係2年前，因為《逆天奇案2》我話自己個底花，所以先攞番出嚟講。」

他否認追過Hera，更主動向女友解畫：「佢當然唔信呢單新聞，我哋感情好好。我哋拍拖呢年幾保護得好好，冇一張合照，可能令外間覺得我哋感情有問題，有諗過發布一張合照放閃，但一向低調，都係放棄。」至於Hera亦澄清拍畢劇集《美麗戰場》後，與小方已沒聯絡：「依家冇拖拍，人生各方面都要努力，感情、家人關係都係，依家工作最重要。」

梁競徽為「鹹豬手」解畫 至於梁競徽被指在《獎門人感謝祭終極篇》玩爭櫈仔時，手部觸碰到郭珮文胸部，爆出「鹹豬手」疑雲，他說：「如果用正常速度去睇，唔會睇到啲咩，我現場Feel唔到，文文（郭珮文）亦Feel唔到，慢鏡逐格逐秒去睇就話你掂到。不過我應該係掂到，但係咪標題所講咁呢？玩遊戲有碰撞好正常，當時有人砸緊落嚟，我要保持平衡，隻手撐開咗，文文又想搶張櫈，基本上大家都互相觸碰到。」

他直言為事件感困擾，要經理人輔導，想過作出澄清，但擔心愈描愈黑，感激郭珮文主動解畫：「對任何男士嚟講，呢個都係好嚴重嘅指控，即係非禮、刑事喎！明白需要娛樂新聞，寧可話我遲到、早退，但有啲嘢唔講得笑。」