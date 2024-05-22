經不起考驗

圈中不少藝人與另一半拍拖或結婚多年，經歷不少風雨後，感情遭受考驗都難免分手收場。

鄧麗欣、王子

台灣前男團棒棒堂成員王子（邱勝翊）與港星鄧麗欣（Stephy）2018年公開戀情，二人一直分隔兩地，起初關係保持穩定，Stephy只要放假便會飛到台灣會男友，可惜早年受疫情影響，二人聚少離多感情變淡，拍拖3年分手收場。王子多次被傳媒報道指分手原因是疑似搭上台灣藝人郭雪芙，但雙方均否認。

Baby、黃曉明

內地男星黃曉明與楊穎（Angelababy）於2022年1月宣布結束6年婚姻。其實2人已傳離婚多年，期間曉明於綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》中與前女友李菲兒因有互動而引起話題，加上當時婚變已傳得甚囂塵上，最後曉明退出節目平息事件。而曉明與Baby傳婚變期間，多次被指出席活動不同框、分房睡及同飛機不同坐，當時網民均指他們已離婚，只差沒官宣。

李佳芯、陳炳銓

視后李佳芯（Ali）早年與藝人陳炳銓拍拖感情穩定，愛得低調，但外間一直覺得男方不論外形及事業都襯不起女友。之後突然傳出二人情變並已「分居」，當時Ali回應只表示因拍劇而暫時搬離西貢愛巢，而陳炳銓亦指二人很好，但最終拍拖7年的他們難逃七年之癢，於2021年1月正式宣布分手。