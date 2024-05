網友揶揄「只共富貴」 朱敏瀚封嘴 JW與破產男友分手 6年情玩完

即使口裏說不,但身體最誠實,經過一年時間洗禮,這段情最終經不起考驗,昨日JW於社交網官宣回復單身,她寫道︰「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship」、「Life is great, I'll be okay」,聲言相隔13年再嘗到單身感覺,暗示過去感情生活相當精彩,一個緊接一個,沒有空窗期,又強調自己是「Happy Girl」。本報就分手一事求證JW,她僅表示:「不作回應了,謝謝大家關心!」