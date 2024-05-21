楊紫瓊「變髮」襲康城 奇雲新作喪吸掌聲 韓韶禧香肩搶鏡

荷里活男星奇雲高士拿（Kevin Costner）的西部片新作《Horizon: An American – Chapter 1》於香港時間昨日凌晨在《第77屆康城電影節》舉行全球首映禮，吸引一眾巨星包括金像影后楊紫瓊及韓國女神韓韶禧出席，搶盡鏡頭！

奇雲率領一眾演員包括路克威爾遜（Luke Wilson）與絲安娜美娜（Sienna Miller）等踏上紅地氈，奇雲與絲安娜更罕有地各自攜同子女出席。此外，奧斯卡金像影后楊紫瓊於今屆《康城電影節》首度亮相，她身穿羽毛裙，以齊陰新髮型示人，獲英國傳媒大讚「凍齡」有術。而韓國女團少女時代成員Yoon A及韓韶禧等亞洲紅星亦現身首映，其中身穿露肩長裙的韓韶禧大晒白滑肌膚，成為全場焦點！

奇雲新作入圍「非競賽單元」，放映後獲全場觀眾站立拍掌接近12分鐘，在片中身兼數職包括投資人的奇雲，看見觀眾的熱烈反應後感動落淚，表示：「冇地方及得上呢度，我永遠唔會忘記，我好抱歉要你哋為我拍掌咁耐，我希望你將套戲分享畀你哋嘅愛人同子女。」最後又不忘提醒觀眾《Horizon》還有3集。

狄美怪招顯霸氣 另一方面，荷里活紅星狄美摩亞（Demi Moore）主演的驚慄片《The Substance》亦於同日在當地舉行首映禮，影片入圍今屆「主競賽單元」，影片播畢後獲現場觀眾站立拍掌長達13分鐘，成為今屆《康城》舉行至今獲最長拍掌時間的電影。狄美穿上左胸配有超長三角形巨型裝飾的金色低胸裙現身，盡顯霸氣！而今屆唯一入圍「主競賽」的華語片、由賈樟柯執導的《風流一代》廣受影評人讚賞，暫時於電影雜誌《Screen International》的影評人平均分數最高，奪標呼聲極高！