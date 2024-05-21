暢所欲玄：十二建除日

在一般擇日選吉時，很多人都會參考一下曆書，即俗稱《通勝》。在選擇日子之時，多數會觀看十二建除日之利好與否？所謂十二建除日，即是由該月地支開始起建日，跟着是除日、滿日、平日、定日、執日、破日、危日、成日、收日、開日、閉日，周而復此，譬如正月是由寅起建，二月由卯日起建，三月由辰日起建日。

除，有除舊立新、解除之意，宜祈福、求醫、納吉。滿日有圓滿、滿意之意，但亦有人認為滿則損，表示先吉後凶，此中便看你認為如何了。平，有平定、公平、平穩、平安之意。定，有定立、安定之意。執，有執着、執行之意，一般做生意開張的人不喜歡，因有執笠之意。破，有破舊立新、破壞、破損之意，故一般人做喜事都不用，但若破土、求醫、拆屋則不忌了。危，有危險、危機、危中有機之意。成，有成功、成就、成立之意。收，有收穫、收入之意。開，有開始之意、故一般吉事都喜好，但安葬則不宜。閉，有關閉、閉門不納之意。