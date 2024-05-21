陳健安當街拖女Fans

歌手陳健安日前以新歌《戀愛腦之死》MV的獨角妝突襲銅鑼灣，近百歌迷聞風而至，與他坐在街頭一對一傾心事，不少女歌迷主動要求拖手對話，他亦有求必應，笑說：「睇佢哋覺得呢個動作係咩意義，有人覺得係心靈淨化，有人會有戀愛嘅感覺，其實咩感覺都唔重要，最緊要令到佢哋開心。」