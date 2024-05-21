資深演員秦沛的愛女姜麗文，因疫情押後婚禮，早前終於低調完婚，在親友見證下進行簡單簽字儀式。近日一對新人出發到日本福岡開工兼度蜜月，寓工作於娛樂！繼日前晒出身穿動漫人物瑪利奧服裝出席活動的照片後，昨日姜麗文又上載多張靚相，除品嘗美食外，又在海邊與老公甜蜜咀嘴，大晒恩愛，令網民大表羨慕。