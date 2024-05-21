處男騷再獻舞 譚輝智：團火仲喺度！

無綫節目《中年好聲音2》亞軍譚輝智成為首位開騷的學員，本周日將於九展正式踏台板，舉行首個個人演唱會。談到籌備時間倉促，他直認：「好彩比賽團火仲喺度，我都未試過一次過唱30首歌！（覺得自己好厲害？）只覺得搏啫！完成個騷再算啦！」

他預告將再展舞姿：「有跟老師學。（有進步？）另類進步。」又透露會邀請一至兩位嘉賓，但暫時要賣關子，又稱「中一」及「中二」生都會捧場，現時他每周游水4至5日練氣。談到尚未有代表作，他坦言：「其實我未定目標，呢兩年又要兼顧美容生意，依家都摸索中。」

周吉佩英國吸金 另外，「中一」冠軍周吉佩日前應英國紐百利馬場邀請，專程飛往當地為活動環節「Hong Kong Garden」擔任表演嘉賓，匆匆5天行程除由太太擔任助手，幫手協調工作及充當翻譯外，更吸引逾10名粉絲隨行「越洋」追星！此行他順道為新歌拍MV，由於日程爆滿，他坦言沒有很多時間陪太太Shopping：「喺倫敦行咗一陣，轉頭已經飛返嚟拍節目，不過梗係愈忙愈好啦！」