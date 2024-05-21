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郭富城方媛拖手仔晒恩愛

城城與方媛拖手行商場，被目擊似足少男少女手揈揈。 城城與方媛拖手行商場，被目擊似足少男少女手揈揈。
城城與方媛拖手行商場，被目擊似足少男少女手揈揈。
天王郭富城與太太方媛近日被內地網友發現在金鐘手拖手行街，戴上粉紅色頭箍的方媛相當搶眼，在老公面前更像小女孩一樣，拖住手揈來揈去，顯得相當恩愛，羨煞旁人。
網民除了大讚兩夫妻恩愛甜蜜外，又討論郭富城的身高之謎，認為他看來沒公布的1米71那麼高。另外，有眼利網民更發現城城所穿的鞋子似乎甩了底。
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