代粉絲追問理想型 蔡依林逼供 王俊凱面紅上熱搜

台灣天后蔡依林（Jolin）連續兩天在杭州開唱，前晚邀得曾與她合唱的TFBOYS成員王俊凱擔任嘉賓，2人拖手仔之餘，Jolin更向王俊凱逼供講理想對象，搞到對方面都紅晒，登上熱搜。

前晚Jolin的杭州演唱會上，王俊凱驚喜現身，兩人久違合作，除了大唱2人合唱歌《心引力》外，也唱了Jolin的經典歌曲《檸檬草的味道》，還一起牽手對望，氣氛甜蜜。

喜歡愛唱歌的女生 Jolin在台上突然化身記者，向王俊凱窮追猛打，她表示替粉絲問問看王俊凱的理想型是哪種？只見王俊凱聽到問題時即滿臉害羞，便回答：「我的理想型，應該是個女生！」幽默回應逗得全場哈哈大笑。Jolin自然不收貨，繼續追問：「除了女生以外呢？」頓令王俊凱無法招架，搞到面紅耳赤，最後他只笑說：「我希望她跟我一樣都愛唱歌，其他的再說吧！」

該段對話被粉絲拍攝上傳，關鍵字「蔡依林問王俊凱的理想型」更因此登上熱搜。網友看了也紛紛留言「我我我，是女生，很喜歡唱歌」、「感覺跟小凱站在一起的蔡依林都變外向了」、「蔡依林好美，王俊凱你好帥」、「啊啊，還牽手了，還一起晃了起來！」