譚嘉儀 做Hot Girl尋刺激

歌手譚嘉儀早前到紐約舉辦音樂會，完騷後便帶着媽媽於當地遊覽。昨日她在社交網分享到主題樂園遊玩的照片，只見她身穿牛仔短背心，搭配黑色貼身皮褲，露出白滑鎖骨和纖纖細腰，相當吸睛。童心未泯的嘉儀更戴上卡通頭飾，帶着媽媽挑戰機動遊戲，她留言大讚媽媽「叻女」，玩完跳樓機都沒有腳震。