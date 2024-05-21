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龍門陣
譚嘉儀 做Hot Girl尋刺激
譚嘉儀戴上頭飾，露出蠻腰，集可愛與火辣於一身。
歌手譚嘉儀早前到紐約舉辦音樂會，完騷後便帶着媽媽於當地遊覽。昨日她在社交網分享到主題樂園遊玩的照片，只見她身穿牛仔短背心，搭配黑色貼身皮褲，露出白滑鎖骨和纖纖細腰，相當吸睛。童心未泯的嘉儀更戴上卡通頭飾，帶着媽媽挑戰機動遊戲，她留言大讚媽媽「叻女」，玩完跳樓機都沒有腳震。
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