痛到標淚都制 詹天文如願植髮 自信返晒嚟

詹天文和鍾柔美為演藝事業出錢出力，前者花5位數植髮，打針打到喊；後者就飛抵韓國精進舞技，兩位「聲夢小花」積極求變，在外貌與藝能上全面升級。

18歲的「聲夢小花」詹天文（Windy）前晚偕《中年好聲音》的歌手支嚳儀（Venus）出席電台舉辦的晚宴。穿上短褲大晒白滑長腿的Windy特別省鏡，並透露已達成了其中一個生日願望，被問到是否植了髮時，她驚訝謂：「被發現咗，媽咪贊助我5位數完成植髮際線療程，我髮線有成9厘米高，之前額頭好似貓耳咁禿上去，依家就變圓咗。」

不過想變美麗就要付出代價，Windy透露要先將後面的髮根取出，再移植至前額，過程相當痛苦：「係微型手術咁，要打好多支麻醉針，係超痛，我喊咗出嚟。」但她覺得痛亦值得，因為不再需要髮型師用髮際粉為她遮禿頭，髮型亦不受限制，令她重拾自信：「唔怕被風吹起頭髮，可以抬高頭見人。」又謂一年內可免費再接受療程，但會視乎頭髮的增長情況再決定。

鍾柔美到韓比舞 談及升學問題，Windy表示仍在考慮中，或有機會跟姚焯菲（Chantel）升讀同一間大學，她說：「佢有同我傾過，但揀嘅科目係唔同，要讀4年。（暫停歌唱事業？）會好似Chantel咁，放假就返香港出新歌同做嘢。」在旁的Venus就說每個年齡層都有不同的煩惱，自己因湊仔、生意及追夢而分身乏術，還曾與Windy一樣有脫髮問題，不過現已研究出良方。

另一邊廂，Windy的好姊妹鍾柔美（Yumi）近日飛抵韓國旅遊，還順道參觀夢寐以求的舞蹈中心，與一班舞者較量一番。Yumi將相關片段分享到社交網，引來粉絲留言：「Yumi太Outstanding，好似喺度教其他人跳舞咁」、「從來都唔懷疑Yumi嘅勤力，旅行都不忘去練習」。