娛樂

Baby跟住海龜 「真．潛水」

Baby穿上全副裝備，睇落非常專業。 Baby穿上全副裝備，睇落非常專業。
Baby穿上全副裝備，睇落非常專業。
女星楊穎（Angelababy）曾因捲入19禁歌舞騷風波，而銷聲匿迹「潛水」，早前獲內地解禁的她重新活躍於社交網，又不時出席活動。近日Baby在社交網分享真正的潛水片段，穿上全副裝備的她在海中暢泳，欣賞海洋生物，又童心未泯跟隨海龜游泳，相當寫意。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc