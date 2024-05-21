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Baby跟住海龜 「真．潛水」
Baby穿上全副裝備，睇落非常專業。
女星楊穎（Angelababy）曾因捲入19禁歌舞騷風波，而銷聲匿迹「潛水」，早前獲內地解禁的她重新活躍於社交網，又不時出席活動。近日Baby在社交網分享真正的潛水片段，穿上全副裝備的她在海中暢泳，欣賞海洋生物，又童心未泯跟隨海龜游泳，相當寫意。
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