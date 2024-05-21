中娛星動：認戀翻版章子怡 汪峰「520」護花 力證無婚內出軌

內地影后章子怡與汪峰去年10月離婚，近日他被爆與有「翻版章子怡」之稱的內地網紅李巧（森林北）撻着，即引來大量討論。他趁昨日「520」認愛之餘，還自爆戀愛時間線，以證沒有婚內出軌。

近日盛傳汪峰戀上百萬網紅森林北，他趁昨日「520」承認戀情，發千字長文認愛，表示為了保護在乎的人，決定發聲：「去年在我離婚兩個月後的10月份，因為工作關係在新疆認識了李巧女士（森林北），在相識的過程中，我感受到她對工作和生活的執着樂觀，看到她身上的正直和善良，認識大約4個月後，我們開始交往。」他於文中自揭戀情時間線，力證無婚內出軌。

怒斥女友被抹黑 他又提到日前被拍到與女友拖手一事，表示有人惡意令事件不斷發酵：「幾天前她出差來北京，當我們和孩子以及朋友結束晚餐時，被媒體拍到，並發布了幾張非常日常的照片。可從那一刻起，某些別有用心的人，開始不斷惡意捏造及歪曲事實。這其中很大比例的誹謗和污衊都指向李巧女士，出現層出不窮的不實言論和人身攻擊，企圖抹黑她的一切。」

他為對女友帶來傷害致歉，又強調與章子怡離婚並非與第三者有關：「我上一段婚姻的結束，是當時我們夫妻雙方慎重且負責任的決定，與任何人無關。在離婚正式生效前，我與李巧女士完全不認識。請大家不要再相信不實的新聞，並且停止傷害無辜的人。」

李巧