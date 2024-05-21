獨家消息：陳自瑤客串 擦出愛火花 林保怡隔13年回巢 雙女主坐鎮

林保怡相隔13年重返無綫拍新劇，無綫亦找來曾出演《一舞傾城》的陳法蓉及近年多破格演出的傅嘉莉擔任「雙女主」。而陳自瑤於劇中則與保怡有感情線，笑言讓前輩多多指教。

藝人林保怡將相隔13年重返TVB拍劇，他早前承認會接拍《刑偵12》，每天抽3至4小時讀劇本，與監製一同研究如何將劇本發揮得更出色，「久別重逢」都希望有好成績。林保怡自2011年離開TVB，最後播出的劇集為「神劇」《天與地》，憑「鼓佬」一角深入觀眾心，早幾年亦有為ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛 綠豆》、《歎息橋》擔任男主角，而之前於電影領域也表現亮麗，並獲提名金像獎男主角。

陳法蓉尋求突破 現時保怡重返拍劇，無綫亦找來實力派演員與他合作，女主角有早前於《一舞傾城》飾演媽媽生的陳法蓉及傅嘉莉，據知今次2人會以「雙女主」姿態坐鎮。陳法蓉接受本報獨家訪問時，坦言曾與保怡拍電影，但沒有同場戲份，她謂：「我哋係認識嘅，但冇正式合作過，之前無綫台慶頒獎禮嗰晚，佳導（總監製鍾澍佳）同我講有個角色好啱我做，依家我睇咗劇本，係一個好突破嘅角色。」

而之前於《婚後事》有驚喜演出的陳自瑤亦會客串，並與林保怡有感情線。陳自瑤受訪時直言今次戲份主要跟保怡一起：「其實同前輩合作我都有啲緊張，我真係細細個就睇保怡哥啲戲，入行咁多年我都未見過佢真人，更加未合作過，所以真係第一次，希望佢多多指教。」身為「直播女郎」的陳自瑤，被問到拍劇是否會損失很多搵銀機會時，她謂：「直播嗰度都OK嘅，要兩邊就時間，就到我當然會做！」

另外，無綫上周收視出爐，佘詩曼、林峯及羅子溢等主演的《家族榮耀之繼承者》推出一周，錄得最高收視24.3點（158萬觀眾），成為本年度兩線劇集收視之冠！