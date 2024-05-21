娛樂

E奶陳思圻一件頭包唔晒

陳思圻上船開P，玩得相當盡興。 陳思圻上船開P，玩得相當盡興。
陳思圻上船開P，玩得相當盡興。
憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》彈起的「細龍太」陳思圻，雖然已「離家」多時，但角色形象依然深入民心。近日她與一眾友人出海開船P，以一件頭泳衣上陣，大Deep V設計令其36E「導彈」包都包唔住，視覺效果震撼！見她被多位肌肉猛男包圍，更有外籍男士埋身，艷福無邊！
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