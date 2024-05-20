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DJ Soda凸擊泰國谷宣傳
韓國夜店女神DJ Soda近年密密巡迴各地打碟吸金，日前更初試啼聲，為泰國Hip Hop歌手JOEYBOY推出的新歌《PADTHAI MY PLACE？》獻聲，並在網上分享唱碟宣傳照造勢。早前到泰國演出期間，她在酒店泳池大解放，穿上比堅尼盡展玲瓏浮凸身材，事後在社交網晒相派福利。
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