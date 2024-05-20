韓國「最喜愛代言人」 IU強勢3連霸 金秀賢揮「淚」稱王

韓國天后IU唱歌演戲瓣瓣掂，加上形象健康零負評，好感度爆燈，在當地「最喜愛廣告代言人」票選中達成3連霸；憑韓劇《淚之女王》殺入三甲的男神金秀賢，則踢走孔劉稱霸男星！

剛踏入31歲的歌手IU，今年迎來出道16周年，入行以來推出多首Hit歌，又踩入影視界，參演多部人氣作品。清純形象深入民心的她，前年底認愛男星李鍾碩後人氣不減，早前展開世界巡迴演唱會，場場爆滿。IU近日在當地調查機構公布的「2024年韓國人最喜愛廣告代言人」排名中，連續3年登頂，以高票數大幅拋離屈居第2的「滑冰天使」金妍兒。

「老婆」金智媛入10強 男星金秀賢挾熱爆韓劇《淚之女王》的餘威躋身三甲，踢走排第4位的神劇《鬼怪》男星孔劉，稱霸男演員。金秀賢拍完《淚》劇後狂接廣告吸金，日前公開新服飾廣告，展現時尚魅力。而其「老婆」金智媛同樣成為炙手可熱的代言人，掹車邊進佔第10位；日前她到新加坡出席品牌活動，返抵韓國機場時被大批劇迷包圍，寸步難移，人氣可見一斑。

至於第5至9位依次是「國民MC」劉在石、球星孫興民、演歌界人氣王林英雄、全智賢，以及擁有多達15個廣告在手的「臉蛋天才」車銀優。車銀優前日便以運動品牌代言人身份，參加韓國江陵舉行的馬拉松賽事。另外，IU將於本周襲港舉行兩場亞博演唱會，並在上環開設限定快閃店造勢。